2024年7月にロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交と不同意わいせつの罪に問われた元お笑いトリオ「ジャングルポケット」の斉藤慎二被告（43）の第3回公判が8日、東京地裁で開かれた。検察側の証人として、ロケに同行した番組ディレクターが出廷。業界歴21年の中堅で「ロケバスの中でこのようなことが起こるのは前代未聞。信じられません」と証言した。ディレクターによると、ロケ当日に用意されていたロケバ