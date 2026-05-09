ロデオドライブは8枠17番に決まった。最近10年で4勝を挙げている好枠番に辻師は「外の方がいい傾向ですよね？相手の出方を見ながら進められるいいところだと思う」と納得の表情を浮かべた。初の東京コースになるが「左回りの方が走りがスムーズだと思う」と条件替わりにも前向き。ニュージーランドT2着からの逆転戴冠を狙う。