「中日９−２巨人」（８日、バンテリンドーム）バスに乗り込む巨人ナインらの表情に笑みはない。だが、確かな闘志は宿っていた。中日に大敗し、ついに貯金は尽きた。試合後に主将・岸田行倫捕手（２９）を中心に、投手と野手の全員がそろった選手ミーティングで結束を確認。岸田の言葉はシンプルだ。「長いシーズン、こういう時もあると思う。今若い選手も多いですし、元気だけはなくさずに明るく、雰囲気自体も暗くはならな