フクチャンショウは大外18番。加藤征師は「当初は内枠がいいと思っていたが、データを見ると6、7、8枠がよく来ているから。内でごちゃつくよりはいいと思うし、千四ならともかくマイルなので、マイペースで行くしかないと思っている」と語った。この日は角馬場で調整。「追い切った後も変わりない」と好調維持をアピールした。