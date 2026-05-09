東京競馬場がある東京都府中市の日曜の予報は晴れ、降水確率0％。土曜に続く好天でNHKマイルCは良馬場が濃厚だ。今春の東京の芝状態は良好。かなり速い時計が出ており、昨年のような1分31秒台の高速決着も考えられる。切れとスピードが要求され、時計対応力が問われる。