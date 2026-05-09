「中日９−２巨人」（８日、バンテリンドーム）巨人・田中将大投手（３７）が同学年との対戦に意気込んだ。中日の先発が大野と発表され「雄大とは東京オリンピックでチームメートとしてやったから全く接点がないわけじゃない」といい、「雄大も去年ね、カムバック賞を取って。やっぱ僕も今年取りたいので」と意欲。「ゲームに勝つためには自分がいい投球をするしかない。相手をしっかり抑えて勝てるように」と表情を引き締め