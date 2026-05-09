◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日９―２巨人（８日・バンテリンドーム）９連戦明け１発目で、フレッシュな気持ちで戦いに臨んだはずも、重苦しい展開となった。投打ともに振るわず２連敗を喫し、貯金消滅。４月１３日以来の勝率５割で、先制されたらこれで６連敗となった。阿部監督は「とにかく引きずっていてもしょうがないのでね」と切り替えを強調した。先発・ウィットリーは２回無死一塁でボスラーにカウント３―１から右翼席へ