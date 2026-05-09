横綱・大の里（２５）＝二所ノ関＝と大関・安青錦（２２）＝安治川＝が、大相撲夏場所（１０日初日、東京・両国国技館）を休場することが８日、決まった。同日の取組編成会議で２日目までの取組に入らなかった。２０２１年春場所以来の２横綱３大関だが、看板力士２人がいきなり欠ける事態となった。左肩負傷で調整が遅れていた大の里の休場は２場所連続３度目。カド番の安青錦は６日の稽古で左足首を痛めて初の休場となり、途中