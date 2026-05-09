◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日９―２巨人（８日・バンテリンドーム）意地の一振りだった。巨人の４番・ダルベックが６回１死三塁から右中間へ適時二塁打。好投していた先発・柳の外角１４４キロ直球をシュアにはじき返し「シンプルな意識で打席に臨んでいる。逆らわず打ち返すことができた」。チームにとって４日・ヤクルト戦（東京Ｄ）以来２８イニングぶりのタイムリーヒット。苦しむ打線の中で気を吐いた。ＧＷ９連戦最後の２