歌舞伎俳優の市川染五郎（21）が8日、9日に東京・日生劇場で幕を開けるシェークスピア劇「ハムレット」の取材会を同所で開いた。祖父・松本白鸚（83）、父・松本幸四郎（53）も演じた役で、現代劇に初挑戦。「何を選んでいいのか、何を決断したらいいのかという悩みはハムレットと一緒」と約1カ月の稽古を回想した。公開稽古には祖父が同役で身に着けた指輪をして登場。全力で怒りや嘆きを表現したほか、自らの未来を悟った