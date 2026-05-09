◇パ・リーグオリックス4─3日本ハム（2026年5月8日京セラドーム）オリックスが救援リレーで勝利を呼び込んだ。1点劣勢の4回から2番手として登板した博志が、2回無失点と流れを引き寄せる好救援で、24年9月1日楽天戦以来の白星。4番手右腕・寺西は自己最速を2キロ更新する157キロを計測。「宮国が頑張って、リリーフもつないできていたので、僕もつなげた」と胸を張った。