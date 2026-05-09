◇セ・リーグ中日9─2巨人（2026年5月8日バンテリンドーム）技巧派の中日・柳が奪三振マシンと化した。試合開始直後のキャベッジから6者連続三振。川上憲伸の持つ球団記録に並び、56年に小山正明（阪神）が打ち立てた初回先頭から7者連続奪三振のプロ野球記録に迫っても、右腕は全く違うことを考えていた。「球場が変な空気になっていたし、早く打球が飛んでくれないかなって」3回先頭の中山に四球を与え、続く吉川に