◇セ・リーグ広島1─4ヤクルト（2026年5月8日マツダスタジアム）広島・坂倉がチーム唯一の得点をたたき出した。2点を追う4回先頭で高梨の147キロ直球を捉え右中間席に5号ソロを運び「そこは良かったかなと思う」とうなずいた。2回の一塁強襲内野安打を含め3試合連続複数安打で、出場11試合連続安打を記録。一方で6回無死一塁ではフルカウントから見逃し三振。スタートを切った一走・小園も盗塁死となり反撃の機運がしぼ