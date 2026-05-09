◇セ・リーグ広島1─4ヤクルト（2026年5月8日マツダスタジアム）広島の遠藤が今季自己最長の2回を無失点でしのいだ。1―3の7回に登板し先頭のサンタナに四球を与えたが後続を抑えて無失点。8回も先頭・武岡の左前打から2死二塁を招いたが、代打・中村悠を三ゴロに仕留めた。「意気に感じて、任せてもらったところは抑えると思ってやっている。今は充実してマウンドに立てている」今季初登板から7試合連続無失点とし存在