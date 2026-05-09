©ABCテレビ 神戸市灘区の水道筋商店街にある「Brasserie a Route（ブラッスリ― ア ルート）」は地元で人気のクラフトビール醸造所。オーナーでビール職人の橋本壮平さんが2025年５月にオープンしました。 ©ABCテレビ オープンからまもなく１周年。当時、洋品店だった店舗を改装しましたが、「発酵タンクや熟成タンクを中に入れるのは大変でした。配管工事も自分