◇パ・リーグオリックス4─3日本ハム（2026年5月8日京セラドーム）これぞ主砲の働きだ。オリックス・森友が23年6月10日DeNA戦以来、3年ぶりに1試合2本塁打の大暴れ。チームをリーグ最速での貯金10到達、そして京セラドームでの対日本ハム戦を昨季から7連勝に導いた。「めちゃくちゃうまいこと打てましたね」1点劣勢の4回無死一塁で先発・達のフォークをすくい上げ、右中間スタンドへ。同じ堺市出身の5年目右腕に威厳を