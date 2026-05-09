◇セ・リーグ広島1─4ヤクルト（2026年5月8日マツダスタジアム）広島は坂倉の5号ソロを除く4度の先頭打者出塁を生かせず、拙攻が響いての敗戦。借金は再び今季最多7となった。0―1の2回無死一、二塁では平川以降が凡退。1―3の5回無死二塁は代打・林が3ボールから積極的に打つも左飛。走者を進められなかったことも影響しての無得点に新井監督は「結果だから」と受け止めた。1―3の8回も2死満塁から野間が中飛。再三の好