芝クッション値9.4＝標準※金曜午前10時30分含水率＝芝G前9.9％、4角11.6％ダートG前4.0％、4角3.9％※金曜午前10時30分。芝は向正面から内回り3角の内ラチ沿いが傷み始めたが、全体的に良好。雨が残れば外差しが利く可能性も。ダートは水分を含み先行馬有利。