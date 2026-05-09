手塚治虫の創作の原点を描く特集ドラマ『手塚治虫の戦争』が8月にNHKで放送されることが決定し、5月7日に兵庫県・宝塚市立手塚治虫記念館にて主演の高良健吾、共演の原田琥之佑らが登壇する制作発表取材会が開催された。 参考：瀧内公美＆高良健吾『彼女の人生は間違いじゃない』インタビュー瀧内「脱ぐことが表現の一部だと感じた」 本作は、手塚治虫の短編漫画『紙の砦』と『ゴッドファーザーの息子』