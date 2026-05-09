河南省鄭州市の中原科技城AI科技園にある中原異種構造人型ロボット4S店は「店舗・トレーニング施設一体化」モデルが採用されており、展示と取引、トレーニング、運用・メンテナンス、アップデートが一体化している。新華網が伝えた。店内のロボットトレーニング施設は異種構造エンボディドAIデータトレーニングとシナリオ応用に特化し、異種構造人型ロボット140台以上が配置されている。トレーニング内容は現代農業や工業製造、医