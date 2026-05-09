今や日本の食文化を代表する「回転ずし」。単なる食事にとどまらず、エンターテインメント性を組み合わせて人々の心をわしづかみにしてきた。近年課題となっている食の安全性やフードロスなどの解決も模索しながら、時代の流れに合わせた進化を続けている。万博で人気に火、価格競争激化にぎりずしは１９世紀初頭に江戸で誕生したと言われるが、回転ずし発祥の地は戦後の大阪だ。１９５８年、現在の大阪府東大阪市にオープンし