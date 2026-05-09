インターネットバンキングの口座情報を盗み、現金をだまし取る詐欺の被害が広がっている。手口が巧妙で、詐欺だと察知するのが難しい。対策の強化を急がねばならない。ネットバンキングを通じた不正送金の被害は昨年、４７４７件に上り、被害額は過去最多の１０３億円となった。個人だけでなく、企業の被害が前年の４倍を超える１８９件に急増したことが、被害額を押し上げた。詐欺グループは、金融機関を装って、「システム