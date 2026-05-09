トランプ米大統領の看板政策である高関税政策に対し、またしても違法とする判決が出た。イラン情勢の混迷など政権運営が行き詰まる中で、新たな打撃が加わった。米国際貿易裁判所は７日、米政府が世界各国・地域に課している一律１０％の関税について、違法とする判断を示した。米政府は昨年４月、国際緊急経済権限法に基づき相互関税を発動し、世界に衝撃を与えた。だが、連邦最高裁判所が今年２月、違法との判決を出したた