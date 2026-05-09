熊本県八代市の新庁舎建設工事を巡る汚職事件で、あっせん収賄容疑で逮捕された市議の成松由紀夫容疑者（５４）が、工事への入札参加が想定された大手ゼネコンが不利になる入札条件を市側に働きかけていたことが捜査関係者への取材でわかった。警視庁などは、有力な競合相手の応札を断念させ、受注への働きかけを依頼された建設会社の確実な落札を図ったとみている。発表によると、成松容疑者ら３人は２０１６年〜１９年１２月