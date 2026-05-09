俳優の高良健吾（38）、原田琥之祐（16）がこのほど、兵庫・宝塚市でNHK特集ドラマ「手塚治虫の戦争」（8月放送予定）の制作発表会見に出席。高良は「愛する漫画への信念や闘争心など、皆さんの知らない手塚さんの一面を演じきりたい」と語った。ドラマは70年代、どん底にあった手塚さんが自身の戦争体験をもとに描いた反戦思想の込められた漫画2作「紙の砦」「ゴッドファザーの息子」が原案。手塚（高良）と、戦時下を生きる