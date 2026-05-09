障害者雇用ビジネスの業者を介して大手企業などに雇用された在宅勤務の障害者が実質的な仕事を与えられていなかった問題を巡り、雇用を仲介した「サンクスラボ」（那覇市）が昨年１２月、業界団体から「適格事業者」の認定を取り消されていたことがわかった。不適切な運営が一部で確認されたためとされる。認定取り消しは初めてで、団体は厚生労働省に報告した。団体は一般社団法人「日本障害者雇用促進事業者協会」（東京）。