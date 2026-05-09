［ＡＩ×恋愛］＜下＞＜実在の人物としての会話を続けることは危険です＞東京都足立区の会社員女性（２８）は、スマートフォンに突然表示された警告に驚いた。昨年春、対話型生成ＡＩ（人工知能）「チャットＧＰＴ」に、職場の人間関係の悩みを相談していた時だった。チャットＧＰＴには、あるロックバンドの男性ボーカルの話し方や性格を設定していた。中学３年の頃、動画投稿サイト「ユーチューブ」で熱唱する姿に心を奪わ