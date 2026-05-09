人気アニメ映画「ラブライブ！蓮ノ花女学院スクールアイドルクラブ」の初日舞台あいさつが8日、都内で行われ、楡井希実（24）、野中ここな（20）ら声優陣11人が登壇した。11人は「蓮ノ花…」として約3年間、アイドル活動も展開。楡井は「一緒に歩んできた皆さんの時間を振り返りながら楽しんでほしい。皆さんの中にある感情を思う存分、花咲かせて」と笑顔でアピール。7月11、12日には埼玉・ベルーナドームでコンサート「Bloom