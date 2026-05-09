８人組アイドルグループ・ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴがこのほど、都内で行われたテレ東系「ポケットモンスター音楽祭」（１５日、後６・５５）の収録に参加。同局系アニメ「ポケットモンスター」のエンディングテーマに決定した新曲「キュートなキューたい」（２７日発売）を初披露した。幼少期の子どもたちが踊りたくなるようにと意識して制作された楽曲で、８人はモンスターボールやピカチュウをイメージした振り付けを披露し