どうにもリズムが悪い。セ３位の巨人は８日の中日戦（バンテリン）に２―９で大敗し、２連敗。勝率も５割に戻った。投打でかみ合わない展開となった。先発のフォレスト・ウィットリー投手（２８）は２回、ボスラーに先制２ランを被弾。５回には自身の送球ミスなどから一死一、三塁のピンチを招くとカリステの放った強烈な打球が左ヒザ裏付近を直撃し、手痛い適時内野安打を許した。その後も後続を止めることはできず、５回途中