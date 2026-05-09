Ｆ１アストンマーティンの歴史的低迷を受け、今季からコンビを組むホンダに対して、レジェンドのナイジェル・マンセル氏（７２）が痛烈な批判を展開した。今季からアストンマーティンと組み満を持してＦ１に本格復帰したホンダだが、期待を大きく裏切り開幕からトラブル続きで、完走もおぼつかずマシンの性能は最下位争いと散々な状況が続いている。そうした中、英メディア「グランプリ２４７」は「マンセル、ホンダの準備態