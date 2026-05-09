左ふくらはぎの肉離れで離脱している西武・桑原将志外野手（３２）が、早ければ１５日のファーム公式戦・巨人戦（カーミニーク）にも実戦復帰を果たす方向であることが８日、明らかになった。この日は室内練習場でマシンを相手に打撃練習を行うなどして調整。既に左翼の位置についての守備練習も再開しており、「今日にでも試合に出たいですよ」と意欲は十分。今季初の貯金生活に入ったチームに、頼もしいガッツマンが帰ってく