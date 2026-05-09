◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日９―２巨人（８日・バンテリンドーム）巨人は最下位の中日に大敗し、４月１３日以来の貯金０となった。先発したフォレスト・ウィットリー投手（２８）が２回にボスラーに２ランを浴びるなど５回途中５失点ＫＯ。これで先取点を許した試合は６連敗となった。打線も相手先発・柳に初回先頭から６者連続三振を喫するなど、つながらずに苦しむ中で、収穫となったのは吉川尚輝内野手（３１）だ。３回に自身