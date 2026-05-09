◆パ・リーグソフトバンク６X―５ロッテ（８日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクは８日、藤原大翔（はると）投手（２０）を支配下登録したと発表した。年俸６００万円（推定）で、背番号は「２２」。みずほペイペイで会見を行った右腕は「３年目が勝負というのは分かっていた。ホークスのエースになれるように頑張りたい」と決意を新たにした。藤原は２３年の育成ドラフト６位で入団。最速１５６キロの直球を武器に２軍