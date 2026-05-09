ソフトバンク・近藤が、兄にささげる放物線を描いた。０―０の３回２死一塁。広池の２球続いたスライダーを振り抜いた。右翼スタンドに８号の先制２ランを運び「１球目のスライダーが来てイメージはできていた。本当に会心だった」と振り返った。三塁ベースを回り、天を見上げた。試合後、６日に兄の洋介さんが３８歳で亡くなったことを明かし「兄も野球が好きでしたし、試合に出てほしいと思うから（球場に）来ました。打たせ