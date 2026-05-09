◆パ・リーグオリックス４―３日本ハム（８日・京セラドーム大阪）オリックス・森友のバットが止まらない。「めちゃくちゃうまいこと打てた」と自画自賛したのは、１点を追う４回無死一塁。カウント２―２から日本ハム・達のフォークをすくい上げ、右越えに逆転の３号決勝２ランを運んだ。８回は２死から右越えに４号ソロ。２３年６月１０日のＤｅＮＡ戦（京セラＤ）以来となる１試合２発を「なかなか狙って打てるものではない