◆パ・リーグソフトバンク６X―５ロッテ（８日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・杉山が、約１か月ぶりの復帰登板を１回無失点の好投で飾った。２点を追う７回に登板。１死から連続四球を与えたが、無安打で１奪三振。最速１５５キロをマークした。「しっかりやろうと思って（マウンドに）上がりました」と息を吐いた。４月１１日の日本ハム戦（エスコン）で自身の投球納得がいかず、ベンチを殴って左手を骨折。「ダメ