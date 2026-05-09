◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神１―１０ＤｅＮＡ（８日・甲子園）阪神は、今季３度目の２ケタ失点で１０日ぶりの首位陥落だ。４回に２失策が絡んで２点を失うと、９回には桐敷と畠が打者一巡の猛攻を受け、甲子園では１７年以来９年ぶりの１イニング８失点。９回に限れば、８８年７月１日のヤクルト戦（甲子園）以来３８年ぶりの屈辱だ。藤川監督は「きょうはベイスターズさんに流れがいってしまった。切り替えてやっていければ」と