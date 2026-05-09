◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日９―２巨人（８日・バンテリンドーム）中日は柳が６回１／３を７安打２失点、１０奪三振。４年ぶりの２ケタ奪三振で、今季２勝目を挙げた。初回先頭打者から、６者連続奪三振をマーク。３回先頭の中山に、フルカウントから四球を与えて、１９５６年３月２７日の小山正明（広島戦）が持つプロ野球記録まであと１つで、連続記録は止まった。記録への期待が高まる中での投球に「投げづらいなと思って投げ