◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ第２日（８日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）ツアー５勝の川崎春花（２３）＝村田製作所＝が２９位で出て５バーディー、２ボギーでこの日ベストの６９をマークし、通算１アンダーで首位と４打差の５位に浮上した。初優勝した２２年の日本女子プロ選手権コニカミノルタ杯に続くメジャー２冠を射程にとらえた。プロ２年