硬式野球部の部員２人が児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で書類送検され、部員のＳＮＳ不適切利用で今月９日まで３か月の対外試合禁止処分（対外試合禁止期間は除く）を科された日大三（東京）が、活動を再開していたことが８日、分かった。スポーツ報知の取材に同校が「高野連の指導に則って活動を再開している状況」と明かした。同校野球部は２月１２日から活動を休止し、３月７日に春季東京都大会の出場辞退を発表。日本学生