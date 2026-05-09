俳優の高良健吾と、原田琥之佑がこのほど、兵庫・宝塚市の手筭治虫記念館で、ＮＨＫ特集ドラマ「手筭治虫の戦争」（８月放送予定）制作発表会見に出席した。本作は１９７０年代。東京で、漫画家としてどん底にあった手筭治虫が、自信の戦争体験をもとにした漫画「紙の砦」の執筆に至った手筭パートと、「紙の砦」パートの２つの時代を行き来する手法で描かれる。手筭治虫を演じるにあたり高良は