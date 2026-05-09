インドネシア・スマトラ島で炎上するバスとタンクローリーがカメラに捉えられた。バスは反対車線の路肩に車を寄せようとしたところ、前から走ってきたタンクローリーと衝突。激しく炎上した。この事故で少なくとも16人が死亡、4人がけがをして病院に搬送されている。正面衝突し車両が激しく炎上インドネシアのスマトラ島で6日に撮影されたのは、道路をふさぎ炎に包まれる車。長距離バスとタンクローリーが正面衝突したのだ。事故直