NHK大阪は9日、今夏放送予定で特集ドラマ『手塚治虫の戦争』（塚＝旧字）を制作すると発表した。手塚治虫役を俳優の高良健吾が務める。【画像】手塚治虫『リボンの騎士』を象徴するモチーフが…！原案新作アニメ1970年代の東京、漫画家としてどん底にあった手塚治虫は、自身の戦争体験をもとにした漫画『紙の砦』を描き始める。少年誌の連載は打ち切られ、会社も倒産、すべてを失いかけたその時、なぜ手塚は“戦争”を描こうと