宮城・仙台市の住宅街でハクビシンの姿がカメラに捉えられた。住民は庭で動物のフンを発見し、不審に思っていたという。ハクビシンは畑を荒らしたり、感染症のリスクなどがある動物とされている。市は捕獲する際は相談するように呼びかけている。住宅街に現れた“重点対策外来種”宮城・仙台市に設置された防犯カメラで4月28日に撮影されたのは、短い耳に細長い尻尾がある動物…ネコのような声で鳴く「ハクビシン」だ。防犯カメラ