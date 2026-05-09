俳優高良健吾（38）がこのほど、兵庫・宝塚市の手塚治虫記念館でNHKの特集ドラマ「手塚治虫の戦争」（8月放送予定）の制作発表取材会に出席した。1970年代、漫画家としてどん底にあった手塚さんは自身の戦争体験を元にした漫画「紙の砦（とりで）」を描き始める。執筆に挑む手塚さんを高良、戦時下を生きる彼の分身の大寒鉄郎を原田琥之佑（16）が演じる。高良にとって手塚作品との出会いは小学校の図書室での「ブラック・ジャック