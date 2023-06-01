また、元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が8日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜後6・50）に出演。ピンチを切り抜けた経験を語った。長嶋は「僕が野球をやっていた時、22〜23歳の時に、セカンドバッグが流行っていたの」と話し始め「ルイ・ヴィトンのセカンドバッグを持っていたんですよ。車は当時ソアラ。ソアラに乗っていて、オフの時だったかな。11月後半くらい。神宮の外苑をぐるぐる回って。あそこ