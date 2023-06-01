中国の民間造船企業が建造したタンク容量10万立方メートルの初の超大型エタン輸送船（VLEC）「鑫福137」が5月8日午前、試験航海のため長江の泰州区間から出港しました。これは、中国の民間造船産業が高度な技術力を要する特殊船舶の建造分野で、さらなる高みに到達したことを示すものです。「鑫福137」は全長229．9メートル、幅36．5メートル、タンク容量は10万立方メートルで、技術指標、安全基準、環境性能はいずれ