ＮＹ各市場４時台ダウ平均は５９ドル安ナスダックはプラス圏での推移 NY株式8日（NY時間15:01）（日本時間04:01） ダウ平均49537.09（-59.88-0.12%） ナスダック26176.01（+369.81+1.43%） CME日経平均先物63620（大証終比：+780+1.23%） 欧州株式8日終値 英FT100 10233.07（-43.88-0.43%） 独DAX 24338.63（-324.98-1.32%） 仏CAC40 8112.57（-89.51-1.09%） 米国