[5.8 ブンデスリーガ第33節](ジグナル・イドゥナ・パルク)※27:30開始<出場メンバー>[ドルトムント]先発GK 1 グレゴール・コベルDF 3 バルデマール・アントンDF 4 ニコ・シュロッターベックDF 49 L. ReggianiMF 7 ジョーブ・ベリンガムMF 10 ユリアン・ブラントMF 14 マクシミリアン・バイアーMF 20 マルセル・ザビッツァーMF 26 ユリアン・リエルソンMF 40 S. InácioFW 9 セール・ギラシ控えGK 33 アレクサンダー・マ